La vittima era a bordo del suo scooter quando, nei pressi della Contrada di Cappella Santo Spirito, nella periferia di Nola si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna. Il giovane, 26enne di Palma Campania è morto dopo un volo di venti metri.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia di Nola che hanno effettuato i rilievi di rito. La donna non è in pericolo di vita, è attualmente ricoverata al nosocomio nolano. Per il giovane centauro, padre di un bambino piccolo, non si è potuto far altro che accertarne il decesso.

I due mezzi sono stati sequestrati dalla procura della Repubblica di Nola per gli accertamenti del caso, sequestrata anche la salma della vittima.