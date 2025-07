Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri nell’area flegrea, a Pozzuoli, dove ha perso la vita Augusto Di Meo, 18 anni, residente in città. Il giovane era in sella a uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato speronato da un’auto che procedeva nella stessa direzione.

L’impatto e il volo di oltre 100 metri

Il sinistro è avvenuto allo sbocco del tunnel Montenuovo-Arco Felice-Lucrino, in prossimità della rotatoria di via Miliscola, arteria di collegamento verso Lucrino e Baia. Il violento impatto ha provocato la caduta del ragazzo, sbalzato dal mezzo per oltre cento metri, lungo la rampa di accesso e uscita del tunnel.

Inutili i soccorsi: il 18enne è morto sul colpo

All’arrivo dei sanitari del 118, accorsi con due ambulanze, non c’era purtroppo più nulla da fare. Il corpo del giovane è stato rinvenuto senza vita lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli e i Carabinieri della locale Compagnia.

Galleria chiusa e traffico paralizzato

A seguito dell’incidente, il tunnel è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, provocando gravi disagi al traffico veicolare in tutta la zona. Il conducente dell’auto coinvolta è rimasto illeso, ma in evidente stato di shock. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie per accertamenti.

Disposta l’autopsia

La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma e l’effettuazione di un esame autoptico per chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.