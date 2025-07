Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nei pressi del noto punto ristoro McDonald’s. Una persona è rimasta ferita e soccorsa sul posto, dopo l’impatto avvenuto in una delle aree più trafficate della zona.

La dinamica: possibile causa l’alta velocità

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, l’incidente potrebbe essere causato da un motorino che procedeva a velocità elevata, una pratica purtroppo frequente in quell’area, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Una segnalazione è inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli, esponente di Alleanza Verdi Sinistra, noto per il suo impegno sul fronte della sicurezza urbana:

«Onorevole Borrelli, questo è il McDonald’s di Fuorigrotta. C’è un ferito a terra per colpa dei motorini che sfrecciano a tutta velocità. Lo denunciamo da anni. Non se ne può più».

Le proteste dei residenti: “Situazione fuori controllo”

Il tratto di strada davanti al McDonald’s è da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, che lamentano la totale assenza di controlli e la presenza costante di gruppi di giovani che circolano a bordo di motorini, spesso senza casco o senza rispetto del codice della strada.

Numerose richieste di intervento sono state già inviate alle forze dell’ordine e agli enti competenti, ma secondo i residenti la situazione è rimasta sostanzialmente invariata.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e verificando eventuali responsabilità. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità della persona ferita, né sulle sue condizioni di salute, ma al momento non sembrerebbe in pericolo di vita.