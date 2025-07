Sono Dario Liccardo e Maurizio Corrado, entrambi quarantenni originari di Marano di Napoli, le vittime del grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri lungo la strada statale 17, nel territorio del comune di Rivisondoli. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con un autobus privato su cui si trovavano 35 passeggeri.

Identità accertata in nottata

L’identificazione dei due uomini è avvenuta solo in tarda serata, anche a causa dell’assenza di documenti su uno dei due corpi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto.

L’ipotesi investigativa: velocità e possibile attività illecita

Secondo una prima ricostruzione, la Panda avrebbe invaso la corsia opposta, presumibilmente a causa dell’alta velocità, impattando contro il bus. Entrambi gli occupanti della vettura sono deceduti sul colpo. Cinque passeggeri dell’autobus hanno riportato ferite lievi e sono medicati sul posto.

Durante i rilievi, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’auto una somma in contanti di 1.500 euro e alcuni gioielli, elementi che hanno indirizzato le indagini verso l’ipotesi di un coinvolgimento in truffe agli anziani o in furti estivi, anche in virtù di precedenti penali specifici a carico di uno dei due deceduti.

Procura apre un fascicolo per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, iscrivendo il conducente dell’autobus nel registro degli indagati come atto dovuto, in attesa di accertamenti. È stata inoltre disposta l’autopsia sui corpi delle due vittime.