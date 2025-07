Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13, per un incendio di sterpaglie sviluppatosi sotto la Statale 268 del Vesuvio, nel territorio di Terzigno ma al confine con il comune di Poggiomarino. Nonostante le fiamme siano rimaste circoscritte, una densa nube di fumo bianco si è alzata in cielo, risultando visibile a chilometri di distanza e destando preoccupazione tra i residenti della zona. In molti, infatti, hanno temuto un possibile nuovo rogo ai danni del Vesuvio, ipotesi fortunatamente esclusa già nelle prime fasi dell’intervento.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, ma il rogo risulta ormai in fase di estinzione. Al momento non si segnalano danni a persone o abitazioni. Restano da chiarire le cause dell’innesco, ma non si esclude l’origine dolosa o l’effetto delle alte temperature registrate in giornata.