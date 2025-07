Un incendio è divampato nella serata di ieri, intorno alle ore 22, a San Giorgio a Cremano, in via Palmiro Togliatti. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalla siccità del terreno, si sono propagate rapidamente, arrivando pericolosamente a ridosso delle abitazioni della zona.

Intervento immediato dei vigili del fuoco

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si trasformasse in una tragedia. Le squadre di soccorso sono riuscite a domare le fiamme dopo ore di lavoro, evitando danni a persone e strutture.

Indagini in corso: possibile origine dolosa

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire, ma tra le ipotesi al vaglio delle autorità non si esclude la possibile matrice dolosa. Le condizioni climatiche estreme delle ultime ore hanno certamente contribuito alla rapida diffusione del fuoco.