Momenti di paura nella serata di ieri, quando un incendio è divampato in una palazzina in via Francesco Budi, nella frazione San Pietro a Scafati, poco dopo le ore 22. Il rogo si è sviluppato dai garage al piano terra dello stabile, distruggendo due autovetture e danneggiando un appartamento. Il fumo denso e acre ha invaso l’intero edificio, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo all’evacuazione tutti i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale tenenza e i sanitari del 118. Per precauzione, le forze dell’ordine hanno disposto l’evacuazione completa dell’edificio, coinvolgendo 12 nuclei familiari, alcuni dei quali hanno dovuto trovare sistemazione temporanea presso amici, parenti o strutture di fortuna.

Due famiglie, in particolare, sono accolte in alloggi sicuri messi a disposizione dal Comune, in attesa della bonifica degli ambienti condominiali, danneggiati e invasi dal fumo.

L’incendio è domato in nottata grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno successivamente avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le indagini: probabile un corto circuito

Sulle cause del rogo indagano i carabinieri, con il supporto dei militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal colonnello Gianfranco Albanese. Secondo i primi rilievi, l’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito all’interno di un box auto, dove erano ammassati oggetti e rifiuti.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti e l’intera area è ora sottoposta a verifiche tecniche e strutturali.