Un violento incendio è divampato all’interno di un deposito di automobili situato in Via Provinciale Nocera–Sarno, nel comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, estesa su circa 300 metri quadrati, causando danni materiali significativi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano feriti, ma il rogo ha completamente distrutto parte del deposito e alcuni veicoli custoditi all’interno.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Sono in corso indagini da parte degli inquirenti per stabilire l’origine dell’evento. Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari.