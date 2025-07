Una ragazza di 16 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cto di Napoli in seguito a un incidente avvenuto nelle prime ore di oggi. Erano circa le 2.40 quando lo scooter su cui viaggiava, un Honda SH 150, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda in via Comunale Maranda, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul ciclomotore si trovavano tre adolescenti. Alla guida c’era un ragazzo di 15 anni che, secondo quanto emerso, è rimasto illeso. La ragazza seduta in fondo al sellino, di 17 anni, ha riportato soltanto leggere escoriazioni. Le condizioni più critiche riguardano invece la giovane che occupava la posizione centrale: nella caduta ha subito diverse fratture e traumi. Trasportata d’urgenza al Cto, le è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 30 giorni, ma le sue condizioni restano oggetto di monitoraggio.

Subito dopo l’impatto, il conducente della Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi contro un’auto parcheggiata in sosta vietata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia municipale del nucleo infortunistica stradale, guidata dal sottotenente Cirillo su disposizione della sala operativa, sotto il comando del capitano Sarnacchiaro.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Come previsto dalla procedura, i conducenti sono stati sottoposti ai test tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.