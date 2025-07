Arriva la conferma ufficiale che pone fine alle preoccupazioni e alle polemiche dei giorni scorsi: le acque del litorale di Capaccio Paestum sono balneabili e non presentano criticità ambientali. A renderlo noto è l’Arpac Campania, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, tramite una nota formale inviata al Comune e firmata dalla dirigente Rita Iorio.

Nessun superamento dei limiti microbiologici

Dalla relazione tecnica dell’Arpac emerge che, nel corso del monitoraggio stagionale in atto, non sono mai stati registrati superamenti dei limiti normativi relativi ai parametri microbiologici (come escherichia coli ed enterococchi intestinali), principali indicatori della qualità delle acque di balneazione.

Questo significa che non esiste alcun rischio per la salute pubblica e che l’intera costa di Capaccio Paestum è pienamente balneabile.

Fenomeni naturali, non inquinamento

In risposta alle segnalazioni sul colore anomalo dell’acqua e sulla presenza di schiume o mucillagini, l’Arpac precisa che si tratta di fenomeni naturali, tipici della stagione estiva. Le cause sono riconducibili a:

Alte temperature superficiali dell’acqua

Intenso irraggiamento solare

Scarsa circolazione marina nei periodi di calma atmosferica

Durante le ispezioni in mare, condotte dai tecnici a bordo dei mezzi nautici, non sono emersi elementi anomali tali da giustificare l’esecuzione di ulteriori campionamenti.

Il sindaco: «Risultati che ci rassicurano»

Soddisfazione da parte del sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, che ha commentato:

«I dati forniti dall’Arpac rientrano pienamente nei limiti previsti dalla legge. Possiamo rassicurare cittadini e turisti sulla qualità eccellente del nostro mare».