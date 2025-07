Attimi di paura sulla celebre spiaggia di Tropea, dove una tromba marina si è improvvisamente formata a pochi metri dalla riva, spingendosi verso la costa e seminando il panico tra i bagnanti.

Il vortice in mare ha raggiunto la riva

Un vortice d’aria e acqua, noto come tromba marina, si è generato in mare aperto e si è rapidamente avvicinato alla battigia, accompagnato da forti raffiche di vento e schizzi violenti d’acqua. In pochi secondi, ombrelloni, sdraio e teli da mare sono stati trascinati via, mentre decine di persone si sono date alla fuga in cerca di riparo.

Fortunatamente, l’episodio non ha provocato danni a persone o strutture, ma ha lasciato tutti con il fiato sospeso per alcuni minuti. Alcuni presenti hanno ripreso la scena con i cellulari, documentando il fenomeno atmosferico e condividendo i video sui social.

Allarme rientrato in pochi minuti

Una volta dissipatosi il vortice, la situazione è tornata rapidamente alla normalità, anche grazie al tempestivo intervento dei bagnini e del personale delle strutture balneari che hanno aiutato i presenti a rimettersi in sicurezza.

Cos’è una tromba marina?

Le trombe marine sono fenomeni meteorologici simili ai tornado ma che si formano sull’acqua. Si verificano generalmente durante l’estate, soprattutto quando l’aria calda in superficie incontra correnti fredde in quota, creando le condizioni ideali per la formazione di un vortice.