Macabro ritrovamento durante un vasto incendio boschivo in località San Martino, nel territorio comunale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Nel corso delle operazioni di spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo semicarbonizzato di un uomo, riverso a terra all’interno di un uliveto.

Incendio boschivo su 10 ettari: necessario l’intervento del D.O.S. e mezzi aerei

Le fiamme hanno coinvolto un’area di circa 10 ettari di vegetazione, rendendo necessario l’intervento di un D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento dei soccorsi. Sul posto sono stati impiegati mezzi aerei antincendio per fronteggiare l’estensione e l’intensità del rogo, che ha colpito un’area collinare particolarmente sensibile.

Corpo semicarbonizzato trovato dai vigili del fuoco

Durante le attività di contenimento delle fiamme, i vigili del fuoco hanno fatto la tragica scoperta: il cadavere di un uomo in avanzato stato di carbonizzazione. Il corpo, ancora non identificato, si trovava in un uliveto colpito dal fuoco. La zona è subito isolata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Indagini in corso per identificare la vittima e ricostruire la dinamica

Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri, personale del 118 e il medico legale. Le operazioni di identificazione sono tuttora in corso. Non si esclude alcuna ipotesi: tra quelle al vaglio degli investigatori, un possibile malore improvviso durante un tentativo di spegnere le fiamme, o l’ipotesi dolosa legata a dinamiche ancora da chiarire.

Emergenza incendi in Campania: territorio a rischio

Questo tragico episodio si inserisce in un contesto più ampio di emergenza incendi boschivi che sta colpendo la Campania e l’Italia intera. Temperature elevate, vegetazione secca e vento stanno alimentando numerosi roghi in diverse province. Il comune di Sessa Aurunca è considerato ad alto rischio ambientale, con diverse aree collinari soggette ogni anno a fenomeni di combustione estiva.