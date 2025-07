Negli ultimi anni il teatro è entrato stabilmente nelle scuole italiane, non più relegato a un’attività occasionale, ma riconosciuto come parte integrante del curricolo educativo. È da qui che nasce questo percorso in quattro tappe, pensato per raccontare, osservare e comprendere la forza trasformativa dell’educazione teatrale a scuola.

Attraverso esperienze diverse, si possono scoprire le molteplici forme che può assumere il “fare teatro” con bambini e ragazzi: dal laboratorio espressivo, alla didattica della visione, fino al teatro immersivo. Ogni tappa racconta una una specifica visione pedagogica.

Il teatro è un viaggio nelle pratiche, nei linguaggi e nelle emozioni che attraversano il teatro-educazione.

Un viaggio che coinvolge studenti, insegnanti, spettatori e attori.

Un viaggio che, come il sasso nello stagno evocato da Gianni Rodari, genera onde di creatività che si propagano ben oltre il palco.