Paura sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nella mattinata di sabato 12 luglio, quando un’automobile alimentata a GPL ha preso improvvisamente fuoco nei pressi dello svincolo di Petina, in provincia di Salerno. A bordo del veicolo viaggiava una famiglia composta da padre, madre e un bambino piccolo, tratta in salvo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio

L’auto, diretta verso Sud, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di salvare l’intera famiglia, prima che l’incendio distruggesse il veicolo. Le operazioni di spegnimento sono complesse ma efficaci, evitando ulteriori rischi per gli altri automobilisti in transito su quel tratto di autostrada.

Il gesto del bambino commuove il web: “Ti voglio bene, pompiere”

Durante l’intervento, uno scatto ha catturato un momento particolarmente toccante: il caposquadra Mangieri con il bambino in braccio, appena portato in salvo. L’immagine ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale e simbolo della dedizione e umanità dei soccorritori. Secondo quanto riferito, il piccolo ha detto al vigile del fuoco un semplice ma emozionante: “Ti voglio bene”, trasformando un dramma sfiorato in un momento di profonda tenerezza.

Traffico rallentato sull’A2: disagi alla circolazione

L’incendio ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo l’A2 del Mediterraneo, direzione Sud, durante le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici per chiarire l’origine dell’incendio e gestito la viabilità per contenere i disagi agli automobilisti.