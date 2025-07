“Sin dall’inizio il mio mandato si è caratterizzato per un’intensa attività di confronto e scambio con altre Nazioni, sia attraverso incontri bilaterali, sia nei vertici internazionali. Con la mia omologa francese, Rachida Dati, ho promosso un appello, sottoscritto da ben 23 ministri della Cultura europei, per la difesa del cinema continentale, tema discusso anche in seno al Consiglio Europeo. Creare meglio insieme e condividere il nostro cinema in modo più efficace sono per noi una priorità nell’agenda europea dei prossimi mesi. Si tratta di azioni strategiche per la nostra sovranità europea e culturale. L’Italia del cinema è una Nazione prestigiosa e attrattiva, alla quale vengono riconosciute una grande tradizione e competenza”, lo ha affermato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso dell’informativa al Senato.

“Con il Commissario europeo per la Cultura, Glenn Micàllef, lo scorso 10 luglio, abbiamo discusso dell’istituzione di un EuroMed Film Festival, nell’ambito dell’attività di diplomazia culturale sviluppata dall’Unione Europea con le nazioni vicine del Mediterraneo. Il Ministero della Cultura già sostiene la realizzazione del Med Film Festival, rassegna cinematografica dedicata al cinema del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell’Africa, che quest’anno giunge alla 31a edizione. Infine, abbiamo firmato accordi di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica d’Algeria, e accordi di coproduzione audiovisiva tra Italia e Kirghizistan. Abbiamo anche sottoscritto una “Dichiarazione di Intenti e Collaborazione Cinematografica Italia-Cina” firmata a Pechino”, ha concluso il Ministro Giuli.