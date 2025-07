Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 3.839 funzionari in diversi ambiti professionali. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 30 luglio 2025.

Profili richiesti e codici concorso

I posti messi a bando sono così suddivisi:

873 Funzionari amministrativi (Codice A)

736 Funzionari contabili ed esperti di rendicontazione (Codice B)

979 Psicologi (Codice C)

954 Educatori professionali socio-pedagogici (Codice D)

297 Pedagogisti (Codice E)

È possibile candidarsi per un solo profilo professionale.

Modalità di candidatura

La candidatura deve essere inviata tramite il portale inPA (www.inpa.gov.it

), accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS e compilando l’apposito form digitale.

Scadenza presentazione domande: 30 luglio 2025

Portale per l’invio della candidatura: inPA – Dettaglio bando

Bando completo in PDF: Scarica qui

Per partecipare è obbligatorio possedere un indirizzo PEC personale.

Requisiti generali di ammissione

Per essere ammessi al concorso, è necessario:

Essere cittadini italiani o appartenere a una delle categorie previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001

Avere la maggiore età

Godere dei diritti civili e politici

Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da pubbliche amministrazioni, Non avere condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico

Possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste

Chi ha procedimenti penali in corso o precedenti iscritti nel casellario giudiziale è tenuto a dichiararlo al momento della candidatura.

Titoli di studio richiesti per ciascun profilo

Codice A – Funzionario amministrativo:

Laurea triennale (L), specialistica (LS), magistrale (LM) o diploma di laurea del vecchio ordinamento

Codice B – Funzionario contabile/economico-finanziario:

Laurea magistrale LM-16, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77

Oppure laurea triennale L-18, L-33 o titoli equipollenti

Codice C – Psicologo:

Laurea magistrale LM-51 o diploma di laurea in Psicologia (vecchio ordinamento)

Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi, sezione A

Codice D – Educatore professionale socio-pedagogico:

Laurea triennale L-19 in Scienze dell’educazione e della formazione

Codice E – Pedagogista:

Laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 o equipollenti

Struttura della prova concorsuale

Il concorso consiste in una prova scritta unica, informatizzata, distinta per ciascun codice concorso. La durata della prova è di 90 minuti e prevede 60 quesiti a risposta multipla, così articolati:

25 domande comuni su materie indicate nel bando

20 domande specifiche per ciascun profilo

8 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale

7 quesiti situazionali su tematiche organizzative e gestionali

La prova potrà svolgersi in sedi decentrate e in più sessioni, garantendo equità e uniformità nella selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti.

Per maggiori informazioni, consultare il bando completo o accedere direttamente al portale inPA. Per chiarimenti su requisiti, modalità di candidatura o contenuti della prova, è possibile richiedere un approfondimento specifico.