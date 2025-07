La rappresentativa del Lazio ha confermato la sua leadership nell’atletica master nazionale, aggiudicandosi il Trofeo delle Regioni Master tenutosi oggi presso lo stadio “San Francesco d’Assisi” di Nocera Inferiore. La regione ha conquistato il primo posto in tutte le classifiche: maschile, femminile e combinata.

Un risultato eccezionale che conferma il Lazio come punto di riferimento nell’atletica master. Al secondo posto si è classificato il Veneto, mentre la Toscana ha conquistato il terzo gradino del podio.

L’evento ha segnato un debutto trionfale per la ASD Nocera Runners Folgore nella gestione di un appuntamento sportivo di caratura nazionale. La perfetta organizzazione, in sinergia con le istituzioni locali, ha garantito un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti, tanto da strappare ai vertici federali della FIDAL la promessa di un prossimo evento nazionale per il 2026, con la possibilità di una suggestiva edizione in notturna.

Il Trofeo ha registrato una partecipazione straordinaria e numeri record per il capoluogo dell’Agro:

– 500 atleti provenienti da ben 15 regioni italiane, a testimonianza del crescente interesse e della vitalità del movimento master.

– 250 pasti erogati allo stadio.

– 5 alberghi sold out per ospitare gli atleti.

– Numerosi ristoranti presi d’assalto tra venerdì e sabato.

– Tanti gli atleti rimasti in zona per l’intero weekend, contribuendo a un significativo incremento del turismo sportivo.

La giornata si è conclusa in serata con la “cena delle medaglie” presso l’hotel St. Giorgio, un momento conviviale che ha riunito atleti, organizzatori e istituzioni per celebrare i successi e lo spirito sportivo.