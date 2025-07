Dopo l’anteprima ufficiale tenutasi a Palazzo Serra di Cassano a Napoli, il docufilm Paesaggi Possibili, prodotto dall’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, approda a Boscoreale nell’ambito delle celebrazioni in onore di Santa Maria Salome Maria SS. del Carmine. La proiezione si terrà venerdì 18 luglio 2025, alle ore 20:00, presso il suggestivo cortile interno del Palazzo Comunale di Boscoreale in Piazza Pace.

L’opera, la cui regia è firmata da Claudio Rodolfo Salerno, si propone come una riflessione poetica e scientifica sul paesaggio vesuviano e sull’identità dei luoghi che ad esso appartengono.

L’incipit del percorso che porta alla divulgazione del lavoro dell’Istituto è partito dalla città partenopea, sul cui sfondo appunto campeggia il Vesuvio. Prossimamente il sentiero della scoperta dell’opera toccherà le città vesuviane, che, con la loro conformazione, rispecchiano quanto narrato nel testo “L’Evoluzione del Paesaggio Vesuviano”. Paesaggi Possibili raccoglie narrazioni scientifiche, artistiche e letterarie realizzate in questi anni, che costituiscono la base della pubblicazione L’evoluzione del paesaggio vesuviano. Lectio magistralis, interviste, reading, azioni artistiche, creazioni di sound specific e momenti di socializzazione con la popolazione si intrecciano nel docufilm che invita a una riflessione sul rapporto tra memoria, spazio e identità.

Visitare quei luoghi abbandonati, fragili, nascosti dai rovi e dalla frenesia degli uomini, significa immergersi in un tempo sospeso. Un androne, una rampa di scale, un vecchio terrazzo che affaccia sul mare, un’antica torre campanaria, un angolo di giardino ormai selvatico restituiscono la loro miserevole bellezza.

In questi spazi di esplorazione l’arte è lo strumento privilegiato attraverso cui guardare i luoghi, perché anche nei posti più bui, l’arte è luce.

In occasione della presentazione verrà esposta un’opera olfattiva di Federico Nappo, denominata Vesuvio A.D. 79 Volcanic Soil, “Paesaggi Olfattivi”– “Natural Olfactory Effusion”, tratta dalla natura della flora delle colate laviche e depositi piroclastici del suolo vulcanico (Centro Studio “Historia Plantarum” Antica Erboristeria Pompeiana – Pompei).