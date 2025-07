Un furto in piena notte ha colpito la villa dell’imprenditore napoletano Gaetano Giudice, specializzato nella commercializzazione di impianti e servizi pubblicitari. I malviventi sono entrati furtivamente passando dalla finestra del bagno mentre la famiglia dormiva, e hanno portato via gioielli, orologi, denaro in contanti, borse e bracciali.

L’episodio è avvenuto nella notte del 24 luglio scorso. Nonostante la presenza dell’imprenditore e dei suoi familiari all’interno dell’abitazione, fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Giudice ha immediatamente sporto denuncia e si è affidato all’avvocato penalista Gennaro Demetrio Paipais per seguire le indagini.

Le telecamere interne della villa hanno ripreso parte dell’azione dei ladri, che avevano il volto coperto da cappellini e mascherine chirurgiche. I criminali sono riusciti a spegnere il sistema di videosorveglianza prima di fuggire, per evitare di essere completamente ripresi.

Le forze dell’ordine hanno avviato sopralluoghi accurati per raccogliere impronte e altri elementi utili alle indagini, con l’obiettivo di identificare e assicurare alla giustizia gli autori del colpo, restituendo alla vittima la refurtiva sottratta.