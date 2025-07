Un drammatico incidente stradale ha scosso Napoli nella giornata di oggi, precisamente lungo Viale Umberto Maddalena, nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Capodichino. Una guardia giurata in sella a un T-Max ha perso la vita dopo un violento impatto che ha coinvolto anche una Toyota Yaris. Secondo le prime informazioni, il motociclo sarebbe entrato in collisione con l’autovettura, per poi schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il sinistro è avvenuto in una zona ad alta densità di traffico, già nota per la pericolosità in determinate fasce orarie. Ancora incerta la dinamica esatta dello scontro, ma da una prima ricostruzione sembra che il contatto con l’auto abbia causato la perdita di controllo del mezzo a due ruote, provocando il successivo e fatale impatto con l’infrastruttura stradale.

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto: i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente prima di trasferire d’urgenza l’uomo all’Ospedale del Mare. Nonostante gli sforzi del personale medico, la vittima è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno analizzando i rilievi effettuati e acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, nel tentativo di determinare eventuali responsabilità.