Un’esplosione ha turbato la quiete notturna a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti hanno fatto detonare un grosso petardo artigianale davanti a una pizzeria situata in via Nazionale 410.

Il potente ordigno ha causato danni visibili al cancello d’ingresso e all’insegna del locale. Il boato è stato udito chiaramente dai residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, attivati dal numero di emergenza 112, che hanno immediatamente transennato l’area e avviato i primi rilievi.

Nessun ferito ma tanta paura tra i residenti

Fortunatamente, al momento dell’esplosione non c’erano persone nei pressi dell’ingresso della pizzeria, quindi non si registrano feriti. Tuttavia, la paura tra i cittadini è stata tanta, soprattutto considerando l’orario notturno e la potenza della deflagrazione, che ha svegliato diversi abitanti della zona.

Si indaga su possibili moventi

Le indagini sono attualmente in corso per risalire all’identità dei responsabili e chiarire il movente dell’atto. Non si esclude l’ipotesi di un’intimidazione a scopo estorsivo, pratica purtroppo non nuova in alcune aree del territorio campano.

Gli investigatori stanno acquisendo immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo via Nazionale e nei dintorni, e ascoltando testimoni e residenti per raccogliere elementi utili alle indagini.

Il contesto

L’episodio si inserisce in un clima di tensione crescente legato alla microcriminalità, che in alcune zone della provincia di Napoli continua a manifestarsi attraverso atti dimostrativi come esplosioni notturne, danneggiamenti a esercizi commerciali e intimidazioni a danno di imprenditori locali.

Le forze dell’ordine, in coordinamento con la Procura, stanno valutando la natura del gesto per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati negli ultimi mesi.