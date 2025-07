Un vasto incendio è divampato a Bellizzi, in via dell’Artigianato, coinvolgendo un deposito di container contenenti pneumatici e oli industriali. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra proveniente dal distaccamento di Eboli, supportata da tre autobotti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e l’intera area è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi ambientali o strutturali.

Le autorità stanno valutando l’impatto dell’incendio sulla qualità dell’aria e stanno monitorando l’evolversi della situazione.