È ricoverato in gravi condizioni il calciatore Diakite, attaccante del Vietri di Potenza, vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di Polla, in provincia di Salerno. L’uomo, di origini senegalesi ma residente da anni nella cittadina campana, ha riportato ustioni di secondo grado su circa il 60% del corpo.

L’incidente si è verificato ieri. Secondo quanto ricostruito, i colleghi di Diakite sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo, applicando le procedure d’emergenza per le quali erano infatti formati. Il ferito è trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i medici, dopo le prime cure, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza con elisoccorso al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Al momento, Diakite è ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto, intanto, sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, per accertare le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità in ambito di sicurezza sul lavoro.

Grande solidarietà arriva dalla squadra del Vietri di Potenza, dove Diakite milita da tempo. In un messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club, si legge:

«Da ieri sera tutti i nostri cuori sono con il nostro compagno Diakite, vittima di un grave incidente sul lavoro. Vi chiediamo di avere un pensiero di affetto per lui, di mandargli energie positive. Diaki, tutta la famiglia gialloverde è con te: sei il nostro campione. Ti aspettiamo».

La comunità di Polla, dove Diakite è perfettamente integrato, segue con apprensione l’evoluzione delle sue condizioni di salute, in attesa di aggiornamenti dal Cardarelli.