Grave aggressione a Lido Tre Archi, nel comune di Fermo, nelle Marche. Un bambino di 4 anni è stato attaccato da un cane di razza pitbull sul pianerottolo di una casa vacanza al quarto piano di un edificio residenziale.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri. Il bambino, in vacanza con i genitori, si sarebbe affacciato sull’ingresso dell’appartamento quando si è trovato improvvisamente di fronte all’animale. Per cause ancora da chiarire, il cane ha azzannato il piccolo al fianco, scuotendolo e sbattendolo contro il muro e il pavimento con violenza.

Secondo quanto riferito, i proprietari del pitbull sarebbero intervenuti pochi secondi dopo, cercando di liberare il bambino dalla presa. Tuttavia, il piccolo era già gravemente ferito e a terra si trovavano evidenti tracce di sangue. I genitori hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Condizioni del bambino e indagini in corso

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate serie, ma stabili.

Nel frattempo, sono in corso accertamenti da parte delle autorità locali. Il cane e i suoi proprietari risultano irreperibili, circostanza che ha portato all’apertura di un’indagine per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità penali o amministrative.

Precedenti nel quartiere

Il quartiere di Lido Tre Archi è già stato in passato al centro di segnalazioni per episodi analoghi. Alcuni residenti riferiscono di altri casi di aggressioni da parte di cani di grossa taglia, in particolare molossi. Le forze dell’ordine stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per individuare i responsabili e accertare se il cane fosse regolarmente detenuto e registrato.