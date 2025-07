UniCredit sottoscrive integralmente un minibond ESG-linked da 4 milioni, garantito al 77% dal Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale per conto del Mimit, emesso da GM Zincatura, azienda specializzata nella zincatura a caldo di materiali in acciaio per edilizia e infrastrutture. L’operazione, della durata di dieci anni, con scadenza al 23 giugno 2035, finanzia un piano di investimenti complessivo di 5,6 milioni, destinato all’acquisizione e valorizzazione di un nuovo sito produttivo a Striano in provincia di Napoli.

Il piano di investimento, finanziato attraverso il minibond, prevede 3 milioni di euro per l’acquisizione del ramo d’azienda, 2 milioni di euro per lavori di adeguamento dello stabilimento a cui si aggiungono 600 mila euro destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 400 kW sulla copertura dell’edificio, con l’obiettivo di aumentare l’autosufficienza energetica del sito. Grazie a questo investimento, GM Zincatura potrà rispondere in modo più competitivo alla domanda crescente proveniente da grandi cantieri infrastrutturali nazionali, tra cui la linea ferroviaria Alta Velocità Napoli-Bari (tratta Orsara-Bovino).