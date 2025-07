Un uomo di 40 anni, di origine brasiliana, è stato trovato in condizioni gravissime all’interno di un carrello della spesa, in strada, nei pressi di una farmacia tra via Mario Ruta e via Marino Fasan, vicino a piazzale Lorenzo Gasparri. L’episodio, avvenuto il 20 giugno, è reso noto solo ora.

La vittima, in stato di incoscienza e con gravi traumi fisici, presentava fratture alla rotula e alla tibia, oltre a diverse ferite da percosse. Al collo aveva un cartello con la scritta “infame” e “stronzo”, particolare che lascia ipotizzare un’aggressione a sfondo intimidatorio. L’uomo è trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, dove è tuttora ricoverato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Ipotesi investigativa: possibile regolamento di conti

Il caso è attualmente oggetto di indagine da parte della Squadra Mobile. Gli inquirenti stanno verificando eventuali immagini di videosorveglianza della zona, per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Al momento, non si esclude il coinvolgimento di più persone.

Tra le piste al vaglio, una delle più accreditate è quella di un possibile regolamento di conti legato alla criminalità organizzata presente sul territorio di Ostia. Tuttavia, gli investigatori mantengono aperto ogni scenario possibile: si indaga a 360 gradi per stabilire il movente.

Appena le condizioni fisiche del 40enne lo permetteranno, sarà ascoltato dagli inquirenti per ottenere elementi utili alle indagini e cercare di individuare chi lo abbia ridotto in quelle condizioni.