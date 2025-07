Questa sera, alle ore 20.00, si terrà una importante iniziativa per la Palestina (Palestina Campania) organizzata dall’associazione Art.tre.

“Come associazione Memoria in Movimento abbiamo deciso di sostenere e diffondere l’evento”: si legge nella nota stampa che annuncia la presentazione del libro Gaza Gaza Gaza. Perchè gli scrittori della Palestina scrivono ancora.

L’appuntamento è presso l’Arco Catalano, via dei Mercanti 67 – Salerno

️ Mercoledì 16 luglio 2025 – ore 20:00

A cura dell’associazione Art.Tre e dell’agenzia di servizi editoriali Il Menabò di Roma

” Una raccolta di racconti, poesie e riflessioni nate tra le macerie, sotto i droni, accanto alla paura. Parole che non raccontano la guerra. La abitano. Parole scritte per resistere “

Intervengono:

Rosanna Romano , editor dell’edizione italiana, Samir Al Qaryouti , giornalista italo-palestinese ed Elettra Gallo , Global Forum Diritti Umani (UNODC)

Le voci delle autrici e degli autori saranno affidate alle persone libro di Salerno, dell’associazione Donne di carta che non leggeranno, non reciteranno ma diranno a memoria. In questa occasione, la memoria è un atto di resistenza e partecipazione.

Una voce che custodisce le voci di Gaza

Parte del ricavato sarà devoluto ad associazioni in sostegno della popolazione di Gaza, l’ingresso è libero.