Violenta aggressione nel centro cittadino di Salerno: un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali gravi dopo aver colpito alla testa un 35enne con uno sgabello, durante una lite avvenuta in piazza Sedili del Campo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Salerno, il gesto sarebbe scaturito da una discussione per motivi banali. L’aggressore avrebbe colpito la vittima alle spalle, provocandole una grave frattura cranica.

Sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile, incaricata di condurre gli accertamenti investigativi e di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini hanno evidenziato che entrambi i protagonisti del fatto di sangue sono noti alle forze dell’ordine e presentano precedenti specifici legati a reati in materia di stupefacenti.

Il 35enne di origine romena è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

L’uomo responsabile dell’aggressione è stato denunciato a piede libero.