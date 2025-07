Controlli serrati sul litorale napoletano. Il deputato Francesco Emilio Borrelli (AVS) interviene direttamente contro l’abusivismo sul lido Mappatella, uno dei tratti di spiaggia pubblica più frequentati della città. Durante un’ispezione a sorpresa, effettuata nella mattinata di ieri, ha sorpreso alcuni soggetti che affittavano ombrelloni e sedie destinati ai cittadini gratuitamente e vendevano bibite senza alcuna autorizzazione.

Abusivismo sotto gli occhi dei bagnanti

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, gli operatori abusivi si erano appropriati degli arredi forniti dal Comune di Napoli, destinati in particolare a disabili, anziani e donne in gravidanza, chiedendo un pagamento per il loro utilizzo. Alla vista del deputato, gli individui hanno abbandonato l’area, rimettendo a posto il materiale e allontanandosi rapidamente.

“La spiaggia del lido Mappatella deve restare un presidio di legalità e un bene pubblico accessibile a tutti, senza speculazioni illecite”, ha dichiarato Borrelli al termine del blitz.

Borrelli: “Tolleranza zero contro clan e incivili”

L’esponente di Alleanza Verdi Sinistra ha ribadito l’impegno per mantenere la spiaggia libera da abusi, interessi criminali e comportamenti incivili.

“Abbiamo lottato a lungo per rendere questa spiaggia balneabile, pulita e dotata dei servizi essenziali. Ora non possiamo permettere che diventi terreno fertile per attività illegali o per l’inciviltà di pochi. Siamo pronti a vigilare per l’intera stagione estiva”, ha aggiunto.

In particolare, Borrelli ha denunciato anche atti vandalici recenti, tra cui la sparizione di sedie e la distruzione della pedana per disabili, gettata sul bagnasciuga solo pochi giorni prima del suo intervento.

Controlli e segnalazioni: appello ai cittadini

Il deputato ha invitato i cittadini e i frequentatori abituali della spiaggia a collaborare con le istituzioni, segnalando ogni abuso o danneggiamento. “Serve un patto civico: proteggere insieme questo spazio pubblico, simbolo di inclusione e legalità”.