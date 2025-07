Un movente passionale sarebbe alla base dell’aggressione avvenuta nella serata di ieri ad Arzano, in provincia di Napoli, dove un 19enne è stato ferito con una coltellata al fianco. L’episodio si è verificato in via Roma, nei pressi del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della tenenza locale, il giovane sarebbe stato avvicinato da un 28enne che, dopo un breve scambio di parole, avrebbe estratto un coltello colpendolo all’improvviso. Il 19enne, ferito gravemente, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono serie, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono partite subito grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte sul posto. Nel giro di poche ore, l’identità dell’aggressore è stata definita con precisione. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma, ammettendo il proprio coinvolgimento nel ferimento.

Il 28enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti continuano ad approfondire il contesto della vicenda, che appare legato a questioni di gelosia e relazioni sentimentali.