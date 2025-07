Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nell’ambito delle azioni del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, anche per il corrente anno scolastico promuovono le Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2025.

Fino al 25 luglio c’è la possibilità di partecipare inoltrando le domande di partecipazione all’indirizzo mail comunicazione.cips@istruzione.it

L’iniziativa, che si svolgerà il 24, 25 e 26 settembre a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa, consiste in tre giornate rivolte esclusivamente a docenti, dirigenti scolastici ed operatori del settore, nel corso delle quali si terranno masterclass, seminari d’alta formazione, laboratori ed anteprime nazionali.

L’evento intende fornire un’importante occasione di formazione sull’educazione visiva in ambito scolastico ed è diventata nel tempo il principale evento nazionale di educazione visiva a scuola perché consente il reale incontro e confronto fra operatori del settore e docenti e formatori provenienti dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale.

A tal proposito, per la prima volta, nell’Edizione 2025 il programma prevede la possibilità per tutti gli enti che operano nel settore audiovisivo interessati a lavorare nell’ambito dell’educazione visiva nelle scuole, di proporre dei momenti formativi durante le Giornate.