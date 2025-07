Grave episodio di violenza domenica mattina a Napoli, sulla spiaggia libera della Rotonda Diaz, nota come Mappatella Beach. Il giornalista Marco Rota è stato aggredito da un venditore abusivo mentre stava effettuando un collegamento in diretta per documentare la presenza di attività illegali già più volte denunciate dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore, infastidito dalla presenza delle telecamere, si è avvicinato minacciosamente al giornalista intimandogli di interrompere le riprese. Di fronte al rifiuto di Rota, che continuava a denunciare pubblicamente l’occupazione abusiva della spiaggia e a dare voce al malcontento dei cittadini, l’uomo è passato alle mani.

Durante l’aggressione, Rota ha riportato ustioni ai piedi causate dalla fuga sulla sabbia rovente e dolori al collo dovuti a un tentativo di strangolamento.

Borrelli: “Aggressione inaccettabile, non arretriamo”

Immediata la reazione del deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nel denunciare le occupazioni illegali sul lungomare napoletano:

«Un’aggressione inaccettabile, che conferma la pericolosità di certi ambienti e la necessità di non arretrare di un millimetro. La violenza contro chi documenta e denuncia non deve diventare normalità. Esprimo piena solidarietà a Marco Rota, che rappresenta la maggioranza dei cittadini che esige legalità e trasparenza».

Borrelli ha poi ribadito la gravità della situazione sulla spiaggia della Rotonda Diaz:

«Siamo davanti a un sistema consolidato di gestione abusiva del suolo pubblico, tollerato da troppo tempo. Proseguiremo con i sopralluoghi e le denunce. Napoli merita rispetto: la città onesta deve riappropriarsi dei suoi spazi e delle sue regole».

Le indagini

Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine, che hanno acquisito testimonianze e materiale video. L’aggressione riaccende l’attenzione sull’abusivismo commerciale e sul controllo del territorio da parte di soggetti non autorizzati in una delle aree più frequentate del capoluogo campano.