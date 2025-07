Un incendio ha interessato un furgone in sosta lungo l’Asse Mediano, nei pressi dello svincolo per il centro commerciale Auchan di Giugliano, generando momenti di tensione tra gli automobilisti in transito.

Il mezzo, fermo in una piazzola laterale, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Le immagini del veicolo incendiato, riprese da un passante, sono state diffuse tramite un video pubblicato sulla pagina Facebook del deputato campano Francesco Emilio Borrelli.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando il coinvolgimento di altri veicoli e scongiurando conseguenze più gravi. Non si segnalano feriti e non si sono verificati rallentamenti alla circolazione stradale.

Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per determinare le cause dell’incendio.