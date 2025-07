È entrata nel vivo, purtroppo, la stagione degli incendi sul Vesuvio, e con essa tornano alla mente le immagini drammatiche del luglio 2017. Un nuovo rogo di vaste proporzioni è divampato poche ore fa all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, precisamente in via Fossa della Monica, nel tratto compreso tra Torre del Greco e Trecase.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma le fiamme, spinte dal vento, si sono rapidamente estese, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni vicine.

Intervento Tempestivo grazie ai Presìdi dei Vigili del Fuoco

Fondamentale è stato il pronto intervento dei due presìdi permanenti dei Vigili del Fuoco dell’Ente Parco del Vesuvio, che ha permesso di contenere i danni e avviare rapidamente le operazioni di spegnimento.

L’allarme è lanciato dai volontari dell’associazione Primaurora, coordinati da Silvano Somma, che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi.

Massiccio Dispiegamento di Forze

Secondo quanto comunicato da Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, sul posto sono operative 11 squadre antincendio, impegnate sia nello spegnimento che nella bonifica dell’area. In supporto anche mezzi aerei, fondamentali per fronteggiare le fiamme in una zona di difficile accesso.

“L’incendio è ancora in fase di spegnimento – ha dichiarato De Luca – e si sta concentrando lungo il confine tra Trecase e Torre del Greco.”

Vesuvio: Un Territorio Fragile da Proteggere

L’episodio riaccende i riflettori sull’estrema vulnerabilità del Vesuvio, un ecosistema unico e prezioso che, ogni estate, rischia di essere devastato dagli incendi. La memoria corre a luglio 2017, quando decine di ettari di bosco vennero distrutti da roghi dolosi.