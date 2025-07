Proseguono i controlli mirati delle forze dell’ordine a Napoli, con interventi su più fronti per contrastare infrazioni al Codice della Strada, abusi commerciali e occupazioni illegali di suolo pubblico.

Barra, blitz nel Rione Bisignano: sanzioni e sequestri

Nel quartiere di Barra, nel Rione Bisignano, la Polizia Locale ha effettuato un servizio di controllo intensivo, con particolare attenzione alla circolazione dei motocicli. In totale sono state elevate 14 sanzioni, tra cui:

4 per guida senza patente

4 per mancata copertura assicurativa

2 per omessa revisione

1 per circolazione con veicolo non immatricolato

In via Montagna Spaccata, invece, sono controllate due attività commerciali. Una è multata per insegna pubblicitaria abusiva, l’altra (vendita ortofrutticola) per:

Mancanza di autorizzazione commerciale e sanitaria (SCIA)

Occupazione abusiva di suolo pubblico

Esposizione di alimenti agli agenti atmosferici

Sono stati sequestrati attrezzature e circa 80 kg di merce, poi devoluti allo zoo cittadino. Le sanzioni complessive ammontano a circa 9.000 euro.

Rimozione di arredi abusivi nella III Municipalità

Nella zona della Salita Stella e Piazza Sanità, gli agenti dell’U.O. Stella, con il supporto di Carabinieri e Napoli Servizi, hanno provveduto alla rimozione di arredi urbani abusivi, occupanti il suolo pubblico senza autorizzazione. Nel dettaglio, sono stati rimossi:

20 fioriere

68 piante

14 paletti

1 dissuasore di sosta

1 stendino

14 staffe per stendere bucato

Posillipo, multe per sosta selvaggia

A Posillipo, in prossimità dei lidi e di Largo Donn’Anna, la Polizia Municipale dell’U.O. Chiaia è intervenuta per liberare fermate autobus e strisce pedonali occupate da auto in sosta irregolare:

23 rimozioni di veicoli

37 verbali elevati

3 veicoli sequestrati (per confisca, fermo o sequestro amministrativo)

Un conducente è denunciato per guida senza patente reiterata.

Ritrovato Leonardo Grimaldi

In un’altra operazione, è ritrovato Leonardo Grimaldi, il giovane scomparso lo scorso 5 luglio. Le forze dell’ordine non hanno rilasciato ulteriori dettagli, ma il lieto fine è confermato nelle ultime ore.