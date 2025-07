Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 17, nel territorio comunale di Scoppito, in località Sella di Corno, al confine con la provincia di Rieti. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre autovetture. Il bilancio è tragico: un ragazzo di 21 anni ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite.

La vittima è Manuel Chiaretti, 21 anni, originario di Leonessa (Rieti). Stando alle prime ricostruzioni fornite dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dell’Aquila, la dinamica del sinistro sarebbe riconducibile a un sorpasso azzardato effettuato da uno dei veicoli coinvolti. Secondo le indagini in corso, una Fiat 500 e un’Alfa Romeo Giulietta, che procedevano in direzioni opposte, sarebbero entrate in collisione durante la manovra, coinvolgendo anche la Fiat Punto su cui viaggiava il giovane deceduto.

Le dinamiche dell’incidente

L’auto del ragazzo, che da Rieti era diretta verso L’Aquila, sarebbe stata colpita in pieno, finendo fuori strada e precipitando lungo una scarpata. Il veicolo si è ribaltato più volte, rendendo complesse le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il personale del 118 – anche con l’elisoccorso – e le forze dell’ordine.

I soccorritori hanno impiegato tempo per liberare il giovane dalle lamiere dell’auto, ma al momento dell’estrazione il 21enne era già privo di vita. Gli altri feriti, in condizioni non gravi, sono stati trasportati all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per accertamenti e cure.

Strada chiusa per i rilievi

Il tratto interessato della Statale 17 è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi tecnici e permettere agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La circolazione è ripresa in serata, seppur con rallentamenti.

La salma di Manuel Chiaretti è stata quindi trasferita all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Con molta probabilità verrà disposta l’autopsia, data la giovane età della vittima e la complessità dell’incidente.

Un’altra tragedia sulla Statale 17

La Statale 17 si conferma ancora una volta teatro di gravi incidenti stradali. Solo pochi giorni fa, nello stesso asse viario, aveva perso la vita Lorella Farinosi, 57 anni, a seguito di un altro impatto mortale. La frequenza di questi eventi richiama quindi con urgenza l’attenzione sulla sicurezza della strada e sulla necessità di maggiori controlli e prevenzione.