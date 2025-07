L’IPE propone due Master post-laurea destinati a chi vuole acquisire competenze tecniche e operative nei settori aziendali. Si tratta di percorsi formativi pensati per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso una preparazione concreta, sviluppata in collaborazione con imprese ed esperti del settore.

I Master sono interamente gratuiti per i residenti in Campania, grazie alle Borse di Studio finanziate dalla Regione Campania (POR FSE+ 2021–2027).

Non sono richiesti requisiti legati all’età, al voto di laurea o al tipo di percorso universitario svolto. È sufficiente aver conseguito una laurea triennale, in qualsiasi disciplina e ateneo italiano. L’ammissione avviene attraverso tre passaggi: valutazione del curriculum, test di selezione e colloquio motivazionale.

Master in Contabilità, Amministrazione e Bilancio (MAC): orientato a chi desidera lavorare nei settori della contabilità, del bilancio, della finanza e del controllo di gestione. Prevede anche moduli su strumenti digitali per l’analisi dei dati.

Master in General Management (MGM): pensato per chi vuole conoscere il funzionamento dell’impresa in tutte le sue aree, dalla gestione delle risorse umane all’innovazione, fino alla sostenibilità e ai processi organizzativi.

Entrambi i percorsi prevedono attività pratiche, laboratori e affiancamento nell’inserimento lavorativo. I dati delle edizioni precedenti indicano un elevato tasso di placement entro sei mesi dalla conclusione.