Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Ercolano, in provincia di Napoli, causando la morte di un giovane di 27 anni. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 26 anni, quando il mezzo è finito contro alcune auto parcheggiate lungo corso Italia.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violento e ha provocato gravi ferite al passeggero, che è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale del Mare. Nonostante i tentativi dei medici, il 27enne è deceduto a causa delle lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.