Con la chiusura delle scuole per la pausa estiva, molte famiglie si trovano in difficoltà nel conciliare gli impegni lavorativi con la gestione dei figli. Non tutti possono contare su nonni, baby-sitter o partire subito per le vacanze. Per rispondere a questa esigenza, la Regione Liguria ha confermato anche per il 2025 il “Bonus Estate Ragazzi”, un contributo economico rivolto alle famiglie con figli tra i 3 e i 14 anni.

Cos’è il Bonus Estate Ragazzi 2025

Il bonus consiste in un voucher settimanale utilizzabile per coprire parte delle spese sostenute per l’iscrizione dei figli a:

Centri estivi

Campi scuola

Attività ludico-ricreative ed educative, come laboratori, parchi, fattorie didattiche e iniziative all’aperto

Le attività devono svolgersi per almeno tre giorni a settimana, per un massimo di sei settimane tra l’11 giugno e il 12 settembre 2025, periodo in cui le scuole sono chiuse.

Quanto si può ottenere: importi in base all’ISEE

Il contributo varia in base all’indicatore ISEE familiare:

90 euro a settimana per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro

70 euro a settimana per famiglie con ISEE fino a 30.000 euro

L’importo massimo erogabile per famiglia può quindi arrivare fino a 540 euro totali (6 settimane).

Come e quando fare domanda

La domanda si presenta online, attraverso la piattaforma regionale FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), dal 13 ottobre al 25 novembre 2025.

Per ottenere il contributo è necessario allegare:

Attestazione ISEE

Fatture o ricevute delle attività estive

Dichiarazione da parte degli enti che organizzano i centri estivi (per confermare la frequenza e la durata)

Perché è utile questo bonus?

Iscrivere i bambini a un campo estivo comporta costi che vanno dai 90 ai 150 euro a settimana, spese che per molte famiglie risultano proibitive. Il Bonus Estate Ragazzi è quindi un aiuto concreto per garantire un’estate educativa e sicura ai bambini, e allo stesso tempo permettere ai genitori di lavorare con maggiore serenità.