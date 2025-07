Nel 2025, la Legge di Bilancio conferma il forte impegno del governo a sostegno del diritto allo studio e dell’inclusione scolastica. Sono state rinnovate numerose misure già esistenti e introdotte nuove forme di supporto economico rivolte a studenti e famiglie. Di seguito una panoramica aggiornata dei principali bonus per studenti e agevolazioni per famiglie con figli a scuola o all’università.

Detrazioni fiscali per spese scolastiche

Una delle agevolazioni più utilizzate è la detrazione IRPEF del 19% sulle spese scolastiche, applicabile su un tetto massimo di 1.000 euro per figlio. Tra le spese detraibili rientrano:

Costi di iscrizione scolastica

Servizi mensa e trasporto

Attività extracurriculari come corsi di lingue, musica o teatro

È prevista inoltre una detrazione specifica per abbonamenti al trasporto pubblico: fino a 250 euro annui, con un risparmio massimo di 47,50 euro per contribuente.

Bonus famiglie con figli tra 6 e 14 anni

Tra le novità del 2025, spicca un bonus fino a 500 euro per attività extrascolastiche (sportive, artistiche o ludiche) destinato alle famiglie con:

Figli tra 6 e 14 anni

ISEE inferiore a 15.000 euro

Il contributo mira a favorire l’inclusione sociale e il benessere psicofisico dei minori.

Bonus libri di testo

Confermati anche i bonus libri di testo, erogati dalle Regioni. Le modalità di accesso e gli importi variano localmente, ma il sostegno è generalmente rivolto a studenti delle scuole dell’obbligo provenienti da famiglie con ISEE entro i 15.483,71 euro.

Carta cultura giovani (ex Bonus 18 anni)

Nel 2025 sarà disponibile la Carta cultura giovani, un contributo di 500 euro rivolto ai nati nel 2006 con ISEE non superiore a 35.000 euro. Può essere utilizzato per acquistare:

Libri

Musica

Biglietti per eventi culturali

Corsi e attività formative

Carta del merito

Chi ha conseguito la maturità con votazione di 100 nel 2024 potrà accedere alla Carta del merito, un ulteriore contributo da 500 euro, da spendere in ambito culturale senza limiti di reddito.

Borse di studio universitarie

Le famiglie con studenti universitari possono contare su borse di studio regionali e su contributi gestiti dall’INPS, riservati in molti casi ai figli di:

Dipendenti pubblici

Categorie professionali specifiche

Sostegno per studenti con disabilità

Importanti le misure confermate per i minori con disabilità:

Indennità di frequenza: 333,33 euro mensili

Maggiorazioni sull’Assegno unico, fino a oltre 100 euro al mese, in base alla gravità della disabilità

Assegno unico universale

L’Assegno unico per i figli a carico fino a 21 anni rimane il fulcro del sistema di sostegno alla genitorialità. L’importo varia in base all’ISEE, con maggiorazioni per famiglie numerose o con figli con disabilità.

Bonus trasporti regionali

Diversi territori, tra cui Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, prevedono agevolazioni o gratuità sui trasporti pubblici per studenti. Le modalità variano da Regione a Regione, ma si conferma una tendenza generale a incentivare la mobilità scolastica sostenibile.

Bonus affitti 2025

Gli studenti fuori sede potranno accedere anche al Bonus Affitti 2025, destinato a sostenere le spese per l’affitto di stanze o appartamenti. I requisiti variano in base alla Regione e alla situazione reddituale del nucleo familiare.