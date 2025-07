Settantadue scuole provenienti da tutta Italia saranno presenti, dal 5 al 7 settembre, presso Villa dei Cedri a Valdobbiadene (Tv), per la quinta edizione del Festival dell’Innovazione Scolastica.

La manifestazione ospiterà molte personalità del settore che presenteranno progetti didattici incentrati sul tema scelto per il 2025: «Promuovere e valutare le non cognitive skills». Un tema sempre più centrale per chi desidera una scuola capace non solo di trasmettere saperi, ma di accompagnare la crescita integrale della persona, valorizzando resilienza, empatia, pensiero critico, responsabilità e collaborazione.

Nel bellissimo ambiente naturale delle colline del Prosecco, patrimonio Unesco, e tra momenti conviviali arricchiti dai prodotti del territorio, prenderà il via la tre giorni con un convegno, che si articolerà in seminari, workshop e sessioni di dialogo, grazie anche al contributo di figure di grande rilievo del mondo accademico, istituzionale e scolastico.

Il Festival è promosso dall’Associazione Festival dell’Innovazione Scolastica con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Valdobbiadene, Indire, Invalsi, Fondazione per la Sussidiarietà, Disal, e la collaborazione di numerosi partner culturali e imprenditoriali.

INDIRE partecipa con gli interventi del Presidente Francesco Manfredi; il Dirigente Samuele Borri e il primo Ricercatore Alessia Rosa.