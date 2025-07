Nuova aggressione ai danni di un autista di linea in Campania. Un dipendente della Sita Sud è stato colpito e ferito da un passeggero durante una corsa serale da Salerno a Campagna, alimentando l’allarme lanciato dalle sigle sindacali del settore trasporti.

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì, intorno alle ore 20:15, nella zona di Fuorni. Secondo le testimonianze raccolte, il passeggero avrebbe perso il controllo dopo che l’autista si è rifiutato di fermarsi in un punto non autorizzato. In preda all’ira, l’uomo ha colpito la porta del mezzo, azionato il freno d’emergenza aprendo forzatamente l’anta, e aggredito fisicamente il conducente, provocandogli contusioni refertate con cinque giorni di prognosi.

L’aggressore si è poi dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il fatto è stato denunciato dall’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, che ha richiesto interventi immediati per tutelare il personale in servizio sui mezzi pubblici.

“Siamo di fronte a una situazione inaccettabile – ha dichiarato Gabriele Giorgianni, segretario generale Ugl Salerno –. I nostri lavoratori ogni giorno salgono a bordo con il timore di essere aggrediti, anche solo per aver fatto rispettare le regole. Le parole di solidarietà non bastano più, servono azioni concrete.”

Le richieste dei sindacati: cabine blindate e sorveglianza potenziata

L’Ugl sollecita un piano di sicurezza dedicato al trasporto pubblico locale, chiedendo:

Personale di supporto nelle tratte considerate a rischio

Installazione di cabine protette per gli autisti

Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a bordo

“Non si può tollerare che chi svolge un servizio pubblico venga messo in pericolo quotidianamente – ha aggiunto Giorgianni –. Servono fondi e interventi strutturali.”

Seconda aggressione in pochi giorni: colpito anche un autista Air Campania

Il grave fatto di Salerno segue a poche ore di distanza un’altra aggressione, denunciata dal sindacato Orsa, ai danni di un autista di Air Campania avvenuta in corso Novara a Napoli.

In quell’occasione, l’aggressore – che pretendeva di salire a bordo senza biglietto, sostenendo di avere “l’obbligo di firma alla Questura di Caserta” – si è rifiutato di scendere. Quando l’autista, poco dopo, si è girato per sistemare alcuni documenti accanto al sedile, è stato colpito con diversi pugni al volto. Anche in questo caso, l’aggressore è fuggito.

L’episodio è accaduto poco prima della partenza della Linea 03 Napoli–Caserta via Caivano. Il conducente è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Un’escalation che preoccupa

Con due aggressioni gravi in pochi giorni, i sindacati tornano a chiedere misure urgenti e vincolanti per proteggere chi lavora nel trasporto pubblico locale. Il timore, sempre più diffuso tra gli autisti, è che la situazione possa degenerare ulteriormente senza un piano strutturato di prevenzione.