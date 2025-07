Nel 2025 arriva un nuovo bonus bollette pensato per contrastare il caro energia. Il Governo ha annunciato un contributo straordinario da 200 euro, destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’obiettivo è offrire un supporto concreto alle famiglie che faticano a sostenere le spese per luce e gas, aumentate sensibilmente negli ultimi anni.

Contributo automatico: nessuna domanda necessaria

Il bonus sarà erogato automaticamente, senza necessità di presentare domanda. Saranno gli enti preposti, come l’INPS o l’Agenzia delle Entrate, a verificare i requisiti e a disporre il pagamento. Si tratta di una misura mirata a tutelare il potere d’acquisto delle famiglie vulnerabili, rafforzando gli strumenti contro la povertà energetica.

Bolletta trasparente 2025: cosa cambia per i consumatori

Oltre al bonus, il 2025 segna una svolta importante con l’introduzione della bolletta trasparente. Le nuove bollette saranno più leggibili e dettagliate, con una spiegazione chiara di ogni voce di costo. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza dei consumatori, permettendo loro di capire cosa stanno effettivamente pagando e perché.

Caro energia: spesa media annua oltre i 2.900 euro

Secondo i dati più recenti, le famiglie italiane nel 2025 spendono in media oltre 2.900 euro all’anno per luce e gas, se in regime di mercato libero con tariffa indicizzata:

Elettricità: circa 889 euro

Gas: circa 2.044 euro

Rispetto al 2024, l’aumento complessivo supera i 350 euro annui, a causa della crescita dei prezzi all’ingrosso. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’elettricità è previsto in aumento del 30%, mentre il Prezzo del gas (PSV) potrebbe salire fino al 37%.

Le differenze regionali sono marcate: in Sardegna, ad esempio, la spesa media per la luce supera i 900 euro, mentre in Emilia-Romagna il costo del gas può superare i 1.600 euro annui.

Povertà energetica: 8 italiani su 10 temono il caro bollette

La settima plenaria del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, tenutasi a Roma, ha presentato il Bilancio Sociale 2024 di Banco Energia e la nuova ricerca Ipsos. Il dato più allarmante: l’80% degli italiani teme l’impatto del caro bollette sul bilancio familiare.

Prezzi energia stabili nel 2025, ma il vero calo atteso nel 2026

Nonostante gli aumenti recenti, il 2025 potrebbe segnare un anno di stabilità dei prezzi energetici. I costi per luce e gas non dovrebbero registrare ulteriori rincari, grazie a:

La progressiva espansione delle fonti rinnovabili, che coprono oltre il 56% della produzione elettrica nazionale

Il calo del prezzo del gas all’ingrosso, ora attestato intorno ai 33 €/MWh

Tuttavia, i livelli tariffari restano elevati rispetto al periodo pre-crisi. Il motivo principale è la graduale eliminazione dei bonus introdotti negli anni precedenti.

Energia rinnovabile: il vero risparmio arriverà dal 2026

Le previsioni indicano che solo dal 2026 le famiglie italiane potrebbero beneficiare di un vero calo delle bollette, grazie al boom di energie pulite come eolico e fotovoltaico. Le comunità energetiche rinnovabili, in forte espansione, stanno già contribuendo a trasformare il panorama energetico, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e aumentando la sostenibilità economica e ambientale.