Nel corso del 2025, tra gli interventi previsti dalla Legge di Bilancio e dai decreti attuativi, le famiglie italiane possono contare su diverse misure di sostegno economico. Oltre al rafforzamento dell’Assegno Unico e Universale, è stato confermato anche il diritto alla Carta Acquisti (pari a 80 euro ogni due mesi per le famiglie con determinati requisiti ISEE).

Ma la vera novità riguarda il Bonus nuovi nati 2025, una misura pensata per sostenere le famiglie nei primi mesi dopo l’arrivo di un figlio, sia tramite nascita che adozione. In un periodo delicato e impegnativo sotto il profilo emotivo ed economico, questo contributo rappresenta un aiuto concreto.

Bonus nuovi nati 2025: importo, requisiti e scadenze

Il bonus prevede un assegno una tantum di 1.000 euro per ciascun bambino entrato nel nucleo familiare nel 2025, sia attraverso parto che adozione. Per poter accedere al beneficio, l’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 40.000 euro, una soglia che consente a un ampio numero di famiglie di accedere al contributo.

Secondo quanto comunicato dall’INPS nel messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025, è raddoppiato il termine per presentare la domanda, passando da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o adozione).

Domande anche per chi aveva perso la scadenza

C’è una possibilità in più anche per i genitori che hanno avuto un figlio o accolto un minore tramite adozione tra il 1° gennaio e il 24 maggio 2025, ma che non hanno presentato la domanda entro i 60 giorni previsti. In questi casi, sarà comunque possibile fare richiesta del bonus entro 60 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS, ossia entro il 22 settembre 2025.

La domanda può essere presentata:

online tramite il portale INPS;

tramite CAF o patronati, che possono supportare le famiglie nella corretta compilazione della modulistica.