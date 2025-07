Tra i sostegni economici previsti per le famiglie in difficoltà, arriva un nuovo bonus straordinario da 500 euro destinato a coprire un vuoto temporaneo nell’erogazione dell’Assegno di Inclusione. La misura, introdotta dal Governo Meloni per sostituire il Reddito di Cittadinanza, prevede una pausa di un mese tra la fine del primo ciclo e l’eventuale rinnovo. Questo contributo una tantum intende alleviare l’impatto economico di quel periodo di sospensione.

Perché nasce il bonus da 500 euro

L’Assegno di Inclusione ha una durata di 18 mesi. Alla scadenza, è possibile richiedere un rinnovo annuale, ma solo dopo un mese di interruzione. Durante questo mese, circa 500 mila famiglie italiane si ritrovano senza sostegno, nonostante la persistenza delle condizioni di bisogno. Per evitare che questo “vuoto burocratico” penalizzi ulteriormente i nuclei familiari fragili, il Governo ha previsto un contributo straordinario fino a 500 euro.

A chi spetta il bonus

Il bonus da 500 euro è destinato ai nuclei familiari che:

Hanno già percepito l’Assegno di Inclusione per 18 mesi;

Hanno presentato domanda di rinnovo;

Subiscono la sospensione di una mensilità tra il primo ciclo e il rinnovo;

Presentano i requisiti economici e familiari previsti dalla misura.

In particolare, la famiglia deve includere almeno una delle seguenti categorie:

Minori;

Persone con disabilità;

Over 60;

Persone in carico ai servizi sociali.

L’importo massimo di 500 euro verrà erogato insieme alla prima mensilità del nuovo ciclo dell’Assegno di Inclusione, entro il mese di dicembre 2025.

Come funziona il rinnovo

Per semplificare il rinnovo:

Non è necessaria una nuova iscrizione al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa);

Non serve sottoscrivere nuovamente il Patto di Attivazione Digitale (PAD), se la composizione del nucleo familiare è rimasta invariata.

Se invece sono intervenute variazioni nella composizione del nucleo, sarà necessario seguire la procedura ordinaria, inclusa l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del nuovo patto.

Attenzione: non tutti avranno diritto al rinnovo

Va segnalato che non tutte le famiglie potranno rinnovare l’Assegno di Inclusione. Chi, a causa di variazioni nel requisito reddituale, non rientra più nei parametri previsti, non riceverà né il rinnovo né il bonus da 500 euro.