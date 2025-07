Non ce l’ha fatta Summer, la bambina di quasi 4 anni coinvolta nel grave incidente stradale avvenuto martedì 15 luglio sull’autostrada A1, all’interno della galleria “di Base”, tra i caselli di Fiorenzuola e Badia. La piccola era stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è morta poche ore dopo per le gravi ferite riportate.

L’incidente ha causato cinque vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), e ha lasciato un’intera comunità sconvolta.

Le vittime della tragedia

A perdere la vita sul colpo, nell’impatto con un tir, sono stati:

Mauro Visconti, 69 anni, pensionato

Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 65 anni, operatrice della struttura assistenziale Sacra Famiglia

Carla Stephany Visconti, 39 anni

La piccola Summer, 3 anni (prossima al compimento dei 4)

Il cane di famiglia, anch’esso deceduto nell’impatto

A bordo della Fiat Panda viaggiava anche Silvana Visconti, 37 anni, sorella di Carla e madre della bambina, attualmente ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Careggi di Firenze.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Panda potrebbe aver rallentato o si sarebbe fermata all’interno della galleria per cause ancora da chiarire. Il mezzo pesante che seguiva non è riuscito a frenare in tempo, tamponando violentemente la vettura e schiacciandola contro le pareti della galleria.

L’autista del tir è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. La Polizia Stradale sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione l’accaduto.

Una comunità in lutto

A Gravellona Toce, la notizia ha suscitato profonda commozione. La famiglia Visconti era molto conosciuta e stimata: Nydia lavorava da anni presso la Sacra Famiglia, mentre le figlie, originarie del Perù, erano cresciute in Piemonte. Il viaggio, presumibilmente legato a motivi familiari o vacanze, si è trasformato in una tragedia irreparabile.