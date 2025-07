Tragedia sfiorata a Ischia Porto, nel quartiere di San Ciro, dove si è verificata un’esplosione in un’abitazione a causa di una fuga di gas. Il fatto è accaduto intorno alle ore 5:00, mentre un anziano stava preparando il caffè nella cucina della sua abitazione. Proprio l’accensione del fornello avrebbe innescato la detonazione, provocata, secondo le prime ricostruzioni, da una perdita dal tubo di collegamento della bombola del gas.

Forte boato sveglia il quartiere, anziano ferito trasportato in ospedale

Lo scoppio, avvenuto all’interno dell’appartamento in cui vivevano solo due anziani coniugi, ha causato il ferimento dell’uomo, rimasto ustionato ma non in pericolo di vita. L’anziano è stato trasportato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno: ha riportato ustioni di primo grado.

Fortunatamente la moglie dell’uomo è rimasta illesa, nonostante si trovasse in casa al momento dell’esplosione.

Intervento immediato di vigili del fuoco e polizia

Il boato ha allarmato i residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Napoli, un’ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Ischia, la cui sede è situata poco distante.

L’area è stata transennata e interdetta per consentire le operazioni di messa in sicurezza. I pompieri hanno estinto le fiamme e avviato le verifiche di stabilità e agibilità dello stabile. I danni all’appartamento, per quanto significativi, sarebbero contenuti.

Cause dell’incidente: una delle più frequenti

Secondo quanto dichiarato dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, a Fanpage.it, quella della perdita di gas dal tubo della bombola è una delle cause più comuni di incidenti domestici di questo tipo.