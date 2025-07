Un uomo di 33 anni arrestato per evasione a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, dopo essersi allontanato arbitrariamente da una casa di cura dove era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo era già precedentemente condannato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, con vittima proprio la madre.

La segnalazione della madre ai Carabinieri

È stata proprio la madre ad allertare i Carabinieri della stazione locale, segnalando che il figlio si era presentato nella sua abitazione, violando le condizioni imposte dalla misura restrittiva. I militari, intervenuti immediatamente sul posto, hanno trovato il 33enne all’interno dell’appartamento e, verificata la mancanza di autorizzazioni all’allontanamento, lo hanno dichiarato in arresto per evasione.

Rientro in struttura e nuova convalida della misura cautelare

Dopo le formalità di rito, l’uomo è riaccompagnato nella casa di cura dov’era detenuto in precedenza. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha convalidato l’arresto e disposto la prosecuzione degli arresti domiciliari all’interno della medesima struttura sanitaria.

Precedenti

Il 33enne era stato arrestato circa un anno fa, sempre dai Carabinieri di Gricignano di Aversa, per i reati di maltrattamenti contro familiari ed estorsione, connessi a episodi di violenza e minacce rivolti alla madre.