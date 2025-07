Blitz dei carabinieri a Orta di Atella, in provincia di Caserta: il giornalista Mario De Michele è finito arrestato in flagranza di reato con l’accusa di estorsione ai danni di Angelo Brancaccio, ex sindaco del comune casertano. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri ed è frutto di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta. Secondo quanto emerso, De Michele avrebbe tentato di ottenere denaro dall’ex primo cittadino con modalità riconducibili all’estorsione.

Mario De Michele non è nuovo a vicende giudiziarie: in passato era coinvolto in un altro caso delicato, legato alla simulazione di falsi attentati ai suoi danni. In quella circostanza, emersa come un clamoroso bluff, era sottoposto a misure cautelari e condannato nel 2022 a oltre tre anni di reclusione.

Le indagini proseguono per chiarire l’intera dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità ulteriori.