L’INPS ha comunicato un’importante modifica riguardante i termini di presentazione delle domande per il Bonus nuovi nati, il contributo economico una tantum da 1.000 euro previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La misura è finalizzata a sostenere le famiglie nelle prime fasi successive alla nascita di un figlio o al suo ingresso in famiglia tramite adozione o affidamento. L’obiettivo è contribuire concretamente alle spese iniziali legate all’accoglienza del minore.

Nuovi termini per la presentazione della domanda

Il termine per l’invio della richiesta è stato prorogato da 60 a 120 giorni a partire dalla data dell’evento che dà diritto al beneficio (nascita, adozione o affidamento). Questa estensione intende agevolare l’accesso al contributo e rispondere meglio alle necessità organizzative delle famiglie nel periodo immediatamente successivo all’arrivo del bambino.

Finestra di recupero per eventi pregressi

Per i casi in cui la nascita o l’ingresso del minore in famiglia sia avvenuto tra il 1° gennaio 2025 e il 24 maggio 2025, ma la domanda non sia presentata entro i precedenti termini, è prevista una finestra straordinaria: sarà possibile inviare la richiesta fino al 22 settembre 2025, anche se i 60 giorni originari sono già trascorsi.

Criteri e modalità invariati

Restano invariati i requisiti di ammissibilità e le modalità operative per la presentazione delle domande, come indicato nella Circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025. La domanda può essere inoltrata attraverso i consueti canali digitali disponibili sul portale istituzionale.

Bonus nido: il punto sulle domande 2025

In occasione dell’aggiornamento normativo, l’INPS ha fornito anche un dato relativo al Bonus nido 2025. Le domande accolte nel corso dell’anno rappresentano circa l’85% del totale, mentre la percentuale di domande respinte si attesta allo 0,67%. Questi numeri evidenziano l’efficacia dei processi di gestione e la concreta accessibilità delle misure di sostegno alla genitorialità promosse dall’Istituto.